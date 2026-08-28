Este 28 de agosto de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han comenzado a cotizar en el IBEX 35 a un precio de 42.15 euros por unidad, registrando un notable volumen de negociación de 9,243 acciones. Este valor representa una variación del 0.93% respecto al cierre del día anterior, indicando un leve movimiento en el mercado para la empresa eléctrica española.

En los últimos 10 días, Endesa SA alternó retrocesos y avances con alta volatilidad; tras una breve racha alcista a mitad del periodo vinieron dos caídas seguidas y un cierre con recuperación, con balance final prácticamente plano.

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa ha sido de 13.27%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado el 19.48%. Dado que la volatilidad semanal (13.27%) es menor que la volatilidad anual (19.48%), esto indica que el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en el último año en comparación con las variaciones recientes.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa, fundada en 1944, es una de las mayores eléctricas de España; integra el Ibex 35 y está controlada por Enel. Tiene su sede en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía de fuentes renovables y convencionales (nuclear y ciclos combinados).

Su negocio se organiza en generación, redes (Endesa Distribución), comercialización (Endesa Energía) y servicios y movilidad eléctrica (Endesa X). Opera principalmente en España y Portugal, con más de 10 millones de clientes y una capacidad instalada superior a 20 GW y avanza en descarbonización con cierres de carbón y expansión renovable.

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