En la apertura de mercados de este jueves, 27 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,58 euros y registran un volumen de 612640 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,67% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Telefonica alternó subidas y bajadas con rachas cortas y cerró con dos jornadas a la baja, dejando un balance prácticamente plano.

Fuente: narrativas-es

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en 16.76%, mientras que su volatilidad anual es de 25.36%. Dado que 16.76% es menor que 25.36%, se puede concluir que el comportamiento de la empresa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año pasado, indicando que ha habido menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.0M, lo que indica que, después de deducir todos sus gastos, la empresa presenta un déficit en su fondo de inversión.

La historia de Telefónica

Telefónica, S.A. es una multinacional española de telecomunicaciones del Ibex 35 con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Ofrece y opera conectividad fija y móvil (fibra y 5G), banda ancha, televisión de pago y soluciones digitales de cloud, ciberseguridad e IoT/Big Data, con marcas como Movistar, O2 y Vivo.

Produce y distribuye contenidos audiovisuales con Movistar Plus+ y desarrolla plataformas y redes; sus principales líneas de negocio son España, Alemania (O2), Brasil (Vivo), Hispam y Telefónica Tech. Fundada en 1924, tiene presencia en Europa y Latinoamérica y participa al 50% en la joint venture británica Virgin Media O2, además de impulsar innovación y emprendimiento a través de Wayra.

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