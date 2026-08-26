En la apertura de mercados de este miércoles, 26 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,68 euros y registran un volumen de 67340 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,11% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Telefónica presentó un tono mayormente alcista, con seis alzas y cuatro bajas; tras una corrección a mitad del periodo, retomó el impulso con dos subidas seguidas y concluyó con un descenso, dejando un balance general positivo.

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, Telefónica ha presentado una volatilidad del 12.74%, que es significativamente menor que su volatilidad anual del 25.33%. Esto indica que, en comparación con el comportamiento a largo plazo, la acción ha mostrado un comportamiento mucho más estable en el último año, con menos variaciones en su precio reciente.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.0M, lo que indica que, después de deducir todos sus gastos, la empresa presenta un déficit en su fondo de inversión.

La historia de Telefónica

Telefónica, S.A. es una multinacional española de telecomunicaciones del Ibex 35 con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Ofrece y opera conectividad fija y móvil (fibra y 5G), banda ancha, televisión de pago y soluciones digitales de cloud, ciberseguridad e IoT/Big Data, con marcas como Movistar, O2 y Vivo.

Produce y distribuye contenidos audiovisuales con Movistar Plus+ y desarrolla plataformas y redes; sus principales líneas de negocio son España, Alemania (O2), Brasil (Vivo), Hispam y Telefónica Tech. Fundada en 1924, tiene presencia en Europa y Latinoamérica y participa al 50% en la joint venture británica Virgin Media O2, además de impulsar innovación y emprendimiento a través de Wayra.

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