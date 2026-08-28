ElEuro y yuan cotiza a 7.7985 CNY este viernes, 28 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,47% en relación con el último día.

En el mercado de Euro y yuan, la cotización retrocedió -0.7% en la última semana y -4.94% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización del monedayuan hoy presenta una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esto indica que la moneda ha perdido valor en un período corto, lo que podría afectar la confianza de los inversionistas.

Aunque la tendencia actual es negativa, es importante monitorear los factores que podrían influir en un posible cambio. Un análisis más profundo ayudará a entender si esta disminución es temporal o parte de un patrón más prolongado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan es del 2.58%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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