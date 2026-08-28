En el mercado euro/libra esterlina, la cotización subió 0.15% en la última semana, pero acumula una caída de -2.48% en el último año, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

En la sesión de apertura de este viernes, 28 de agosto de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8571 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,02% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la monedadibra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en su valor refleja un interés creciente por parte de los inversores, lo que sugiere un clima favorable para la moneda.

A lo largo de la semana, se ha observado una fluctuación en la cotización, pero los últimos días han confirmado una recuperación notable. Esto podría indicar una confianza renovada en la estabilidad económica que respalda la monedadibra.

Este comportamiento sugiere que la moneda podría consolidarse en los próximos días, siempre y cuando se mantenga el interés del mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.35%, es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 3.33%, lo que indica un comportamiento más tranquilo actualmente.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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