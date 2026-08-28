Este viernes, 28 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 100.135 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,44%.

La cotización entre el Euro y el rublo ruso registró un cambio del 3.75% en la última semana y una variación del 6.95% en el último año, evidenciando movimientos relevantes en ambos periodos.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy presenta una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere una mejora en la percepción del mercado respecto a la moneda rusa.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia podría ser temporal, dependiendo de factores económicos y políticos que puedan influir en la estabilidad del rublo. La situación actual requiere un análisis constante para entender su durabilidad.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso fue del 13.79%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 13.54%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 100,6 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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