En la apertura de mercados de este miércoles, 6 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,9 euros y registran un volumen de 145723 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1,04% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, Telefonica tuvo un desempeño mixto y lateral: 5 jornadas al alza y 5 a la baja, cerrando con dos avances seguidos que apuntan a leve impulso alcista. En la última semana, la volatilidad de Telefónica se situó en un 12.31%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 24.62%. Dado que 12.31% es menor que 24.62%, esto indica que el comportamiento de la acción en el último año ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad reciente, sugiriendo una menor variabilidad en los precios durante esa semana. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final se sitúa en -49.00M, resultado de descontar todos sus gastos, lo que sugiere que, a pesar del beneficio bruto, la empresa ha enfrentado pérdidas en su fondo de inversión. Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica). Se dedica a la prestación de servicios de conectividad: telefonía fija y móvil, fibra y banda ancha, televisión de pago y soluciones digitales; produce y opera redes e infraestructuras de telecomunicaciones y plataformas digitales. Su línea de negocio abarca clientes particulares y empresas (B2C y B2B) bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo, con presencia destacada en España, Alemania, Reino Unido y Brasil, así como en Hispanoamérica. Fundada en 1924 y miembro del Ibex 35, es uno de los principales operadores europeos, con foco en 5G, fibra óptica y servicios tecnológicos de valor añadido.