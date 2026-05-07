Este jueves, 7 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,9 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 325.332. Esta cifra refleja una variación del -0,33% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, Telefónica mostró alternancia casi diaria: inicio al alza, dos caídas seguidas, avances y retrocesos intermitentes, dos subidas consecutivas justo antes del final y cierre a la baja. Balance neto prácticamente plano, con volatilidad moderada. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 13.97%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 24.59%. Dado que 13.97% es menor que 24.59%, se puede concluir que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su rendimiento a lo largo del último año. Esto sugiere una menor variación y un comportamiento más predecible en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final se sitúa en -49.00M, resultado de descontar todos sus gastos, lo que sugiere que, a pesar del beneficio bruto, la empresa ha enfrentado pérdidas en su fondo de inversión. Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica). Se dedica a la prestación de servicios de conectividad: telefonía fija y móvil, fibra y banda ancha, televisión de pago y soluciones digitales; produce y opera redes e infraestructuras de telecomunicaciones y plataformas digitales. Su línea de negocio abarca clientes particulares y empresas (B2C y B2B) bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo, con presencia destacada en España, Alemania, Reino Unido y Brasil, así como en Hispanoamérica. Fundada en 1924 y miembro del Ibex 35, es uno de los principales operadores europeos, con foco en 5G, fibra óptica y servicios tecnológicos de valor añadido.