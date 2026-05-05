Este 5 de mayo de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) han comenzado su jornada en el IBEX 35 cotizando a 3.89 euros por unidad, con un considerable volumen de negociación de 237,839 acciones. Esta cifra representa una variación positiva del 1.57% en comparación con el cierre del día anterior. La cotización de Telefónica alternó subidas y caídas durante los 10 días, con un breve bache a mitad del periodo; en conjunto sugiere volatilidad sin tendencia clara y cierre cercano al punto de partida. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 19.88%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 24.67%. Al comparar ambas cifras, podemos ver que la volatilidad semanal (19.88%) es menor que la anual (24.67%), lo que indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a pesar de las variaciones que puede haber experimentado recientemente, en el contexto de un período más largo, su tendencia ha sido más consistente. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final se sitúa en -49.00M, resultado de descontar todos sus gastos, lo que sugiere que, a pesar del beneficio bruto, la empresa ha enfrentado pérdidas en su fondo de inversión. Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica). Se dedica a la prestación de servicios de conectividad: telefonía fija y móvil, fibra y banda ancha, televisión de pago y soluciones digitales; produce y opera redes e infraestructuras de telecomunicaciones y plataformas digitales. Su línea de negocio abarca clientes particulares y empresas (B2C y B2B) bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo, con presencia destacada en España, Alemania, Reino Unido y Brasil, así como en Hispanoamérica. Fundada en 1924 y miembro del Ibex 35, es uno de los principales operadores europeos, con foco en 5G, fibra óptica y servicios tecnológicos de valor añadido.