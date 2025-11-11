En la apertura de mercados de este martes, 11 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,59 euros y registran un volumen de 929601 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,17% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo dos de aumento, lo que indica una presión negativa en el valor de la acción. Además, se mantuvo estable en un día, lo que sugiere cierta resistencia en medio de la caída. Esta situación podría reflejar preocupaciones del mercado sobre el desempeño de la empresa.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 75.32%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 22.12%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este corto período. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,88 euros el y un mínimo de 3,59 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.