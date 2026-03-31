La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este martes, 31 de marzo de 2026 en España es de 541,53 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 2,51%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 1.4%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -11.95%, indicando que, a pesar de la reciente mejora, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 41.81%, es menor que la volatilidad anual del 59.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.