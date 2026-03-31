La cotización del Litecoin este martes, 31 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 61,57 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,71% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una disminución del -2.41% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. En el último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -56.03%, lo que indica que ha enfrentado desafíos importantes en el mercado. A pesar de su potencial como alternativa a Bitcoin, la rentabilidad de Litecoin ha sido afectada por la volatilidad del sector y la competencia creciente entre criptomonedas. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 24.67%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.91%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.