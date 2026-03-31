La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este martes, 31 de marzo de 2026 en España es de 77.184,45 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,71%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una disminución del -2.96%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación aún más significativa, con una caída del -45%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad y adopción creciente, Bitcoin ha enfrentado desafíos importantes que han afectado su rentabilidad y estabilidad en el mercado. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 32.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.36%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.