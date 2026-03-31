La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este martes, 31 de marzo de 2026 en España es de 1,52 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,12%. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría indicar un posible crecimiento en su valor a corto plazo. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -3.47%, lo que indica una ligera caída reciente. Sin embargo, al observar el último año, la situación es más preocupante, con una variación del -63.45% en su cotización, lo que sugiere que Ripple ha enfrentado desafíos significativos en el mercado, afectando su rentabilidad y atrayendo la atención de inversores que buscan entender las razones detrás de esta tendencia negativa. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 26.13%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 62.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.