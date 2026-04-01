El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores. Durante el martes, 31 de marzo de 2026, los números ganadores son 08, 12, 15, 21, 26, 40; la cifra complementaria el 39 y el número de reintegro el 6. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 1 ganador que se llevó un premio de 359345.94 euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario contó con 2 ganadores, cada uno con un galardón de 65335.63 euros. Para el sorteo del martes, 31 de marzo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.385.050 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.205.888,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido alterar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de difusión. Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta. La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales. En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas: Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se comprometan a respetarlo, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos frecuentes para mantener el control y no dejarse llevar por la emoción del juego. Si en algún momento sientes que las apuestas se están convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda.