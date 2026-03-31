El coste por empleado en España se situó en 26,4 euros por trabajador y hora en 2025, una cifra que vuelve a colocar al país por debajo del promedio comunitario. La diferencia con la media europea confirma una brecha sostenida en el mercado laboral. Según datos difundidos por Eurostat, el promedio de la Unión Europea alcanzó los 34,9 euros por hora en el mismo período. “Los empleadores en España registraron en 2025 un coste laboral medio de 26,4 euros por trabajador y hora, una cifra inferior al promedio de la Unión Europea, cuyo gasto laboral fue de 34,9 euros la hora”. El coste por empleado en España muestra una diferencia significativa respecto a la media europea. La distancia se ubica en 8,5 euros por hora, lo que refleja una brecha relevante dentro del bloque comunitario. En el conjunto de la Unión Europea, los costes laborales presentan fuertes contrastes entre países, con cifras mucho más bajas en algunas economías y niveles considerablemente más altos en otras. “Los costes horarios por mano de obra [...] fueron desde los 12 y 13 euros en Bulgaria y Rumanía, respectivamente, hasta los 57 euros en Luxemburgo o 52 en Dinamarca”. El coste por empleado en España también registró un incremento durante 2025, en línea con la tendencia general observada en el bloque comunitario. “En conjunto, todos los países del bloque comunitario, excepto Malta (-0,5 %), vieron crecer su coste por mano de obra con respecto al año anterior”. Este crecimiento elevó el promedio europeo, que pasó de 33,5 euros por hora en 2024 a 34,9 euros en 2025. España se situó entre los países con incrementos más moderados dentro del bloque: “los Estados miembros que crecieron más lentamente fueron Francia (+2,0 %) e Italia (+3,2 %), seguidas de España, Chipre y Luxemburgo (+3,5% cada uno)”. Dentro de la zona euro, el coste por empleado también aumentó durante el último año, consolidando la tendencia al alza en los costes laborales. El coste por empleado incluye tanto componentes salariales como no salariales, lo que permite una medición más completa del gasto laboral. Además, los costes no salariales tienen un peso relevante dentro del total.