El tiempo en España durante este miércoles, 1 de abril de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se verá influenciado por un flujo de componente norte, con cielos nubosos en el norte peninsular y poco nubosos en el resto. Se prevén precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental y en los Pirineos, donde serán en forma de nieve a partir de 1200-1400 metros. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en la mitad norte y en los litorales del este, mientras que bajarán en el resto. Habrá viento moderado de componente norte en la Península y Baleares, con rachas fuertes en algunas zonas. En Canarias, se espera calima y nubes medias. Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas en ligero descenso y vientos moderados del norte. Cielos despejados en Andalucía, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, alcanzando 26 grados. Vientos flojos a moderados del norte, ocasionalmente fuertes en el litoral. El clima en Cataluña se presentará con cielo cubierto en la cara norte del Pirineo y poco nuboso en la Depresión Central de Lleida. Se esperan precipitaciones persistentes en el Pirineo, con cota de nieve entre 1200-1400 m y acumulaciones significativas en la vertiente norte. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 24 grados, con máximas en descenso en el tercio norte y heladas débiles en zonas altas. Habrá viento moderado del norte, con intervalos fuertes en cotas altas. El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso en el Pirineo y el sistema Ibérico, con intervalos nubosos en Cinco Villas y mayormente despejado en otras áreas. Se anticipan precipitaciones de nieve en el Pirineo a partir de 1300-1500 m y posibles lluvias débiles en Cinco Villas. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 19 grados, con heladas débiles en zonas altas y se prevé viento moderado a fuerte, con rachas muy intensas en el Pirineo. El clima en Asturias se presentará nuboso, con claros en la Cordillera y posibles brumas matinales. Habrá probabilidad de lluvias débiles en el interior oriental y temperaturas entre 5 y 18 grados, con heladas en cumbres y un ligero descenso en la mitad oeste. El viento será flojo, cambiando de este a norte a lo largo del día. El clima se presentará con cielos nubosos y chubascos débiles, posibles de nieve a partir de 1100 m, especialmente por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 17 grados, sin cambios significativos. En Menorca y la mitad este de Mallorca, se espera viento fuerte del norte con rachas de 70 a 90 km/h hasta la noche, mientras que en el resto de la región, el viento será del norte, entre flojo y moderado. Despejado con intervalos ocasionales de nubes altas y calima, especialmente en las islas montañosas, que irá remitiendo durante la mañana en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 y 16 grados, con un ligero a moderado ascenso en las islas montañosas, mientras que las máximas se mantendrán en torno a los 26 grados. El viento será moderado del nordeste en las costas y del sureste en medianías, con rachas muy fuertes en El Hierro. Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas entre 5 y 25 grados y viento moderado del norte con rachas fuertes en el norte. El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto en el nordeste con precipitaciones débiles, mientras que en la mitad este y extremo norte habrá intervalos nubosos y algunas precipitaciones dispersas en zonas de montaña; el resto de la región estará poco nuboso. La cota de nieve se situará sobre los 1600 metros y se prevén brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas descenderán en el oeste, manteniéndose sin cambios en el este y las máximas experimentarán un ligero ascenso en la mitad norte y este, alcanzando hasta 24 grados, mientras que en el resto no habrá cambios, con mínimas de 1 grado. Se esperan heladas débiles en zonas de montaña y viento del norte y noreste, flojo a moderado, con intervalos de fuerte en el tercio este y Sistema Central. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la mañana en los sistemas Central e Ibérico. Temperaturas mínimas en ligero descenso, alcanzando 1 grado en Albacete y Ciudad-Real y máximas de 23 grados sin cambios significativos. Posibilidad de heladas débiles en cumbres de la Serranía de Cuenca. Vientos moderados del norte, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas. Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 13 y 19 grados y levante flojo a moderado. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 12 y 19 grados y vientos flojos. El clima será nuboso con brumas y nieblas, lluvias débiles y temperaturas entre 6 y 15 grados. El clima en La Rioja será nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas entre 7 y 16 grados y viento del noroeste moderado.