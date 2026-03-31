La cotización del Ethereum este martes, 31 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 2.377,14 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,23% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de Ethereum ha experimentado un leve descenso del -0.17%, lo que refleja una estabilidad relativa en un contexto de mercado volátil. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una caída significativa del -45.78%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes y una disminución en la confianza de los inversores. Esta evolución sugiere que, a pesar de su potencial a largo plazo, Ethereum ha tenido que lidiar con una tendencia bajista que ha afectado su rentabilidad en el último año. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 44.07%, es menor que la volatilidad anual del 61.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.