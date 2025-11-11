Este martes, 11 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) se negocian a 16,6 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 134.571. Esta cifra refleja una variación del 0,85% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de las fluctuaciones. La estabilidad en algunos días también indica que el valor se ha mantenido en niveles relativamente sólidos.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en 13.53%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 23.17%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere una tendencia más calmada en el mercado, a diferencia de las fluctuaciones más marcadas que se han experimentado en el último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 16,6 euros el y un mínimo de 9,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio incluye la refinación de combustibles, la producción de biocombustibles y la oferta de soluciones energéticas sostenibles.A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables y tecnologías limpias, buscando diversificar su portafolio y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético global.