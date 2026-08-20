La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este jueves, 20 de agosto de 2026 es de 27,5 euros y fijan un total de 57.624 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,33%.

En los últimos 10 días, Repsol mostró una tendencia claramente alcista, con 7 jornadas de avance y 3 de retroceso, destacando una racha de cuatro subidas consecutivas a mitad de periodo y un cierre en positivo.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 10.06%, mientras que su volatilidad anual es del 30.99%. Dado que el 10.06% es menor que el 30.99%, podemos concluir que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en el último año, reflejando menores variaciones en su rendimiento reciente en comparación con el pasado.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 27,5 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergética española con sede en Madrid (Campus Repsol) y una de las 35 empresas del Ibex 35. Su actividad abarca exploración y producción de petróleo y gas, refino y química y la comercialización de combustibles, electricidad y gas, además de proyectos de energías renovables.

Produce combustibles (gasolinas, diésel y queroseno), GLP, lubricantes, productos petroquímicos, así como electricidad y energía renovable. Presente en más de 30 países, opera una amplia red de estaciones de servicio y mantiene el objetivo de cero emisiones netas en 2050.

Contenido generado por inteligencia artificial.