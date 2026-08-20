El 20 de agosto de 2026, las acciones de Banco de Sabadell (SAB) se han abierto en el IBEX 35 con un precio de 3.63 euros por unidad, registrando un notable volumen de negociación de 487,673 acciones. Este precio representa una variación del 0.50% en comparación con la jornada anterior, reflejando la dinámica del mercado en un contexto financiero en constante cambio.

En los últimos diez días, la cotización mostró una tendencia claramente alcista: avance sostenido en la primera semana, breve corrección de dos jornadas y leve rebote final, con saldo neto positivo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco de Sabadell se ha registrado en un 13.54%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 27.56%. Esto indica que, en el último período, su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, reflejando una menor variación en sus resultados económicos. La diferencia entre ambas cifras sugiere una tendencia hacia una mayor estabilidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,65 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.83B, que es el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es un grupo bancario español del Ibex 35, fundado en 1881. Su sede social está en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la intermediación financiera: capta ahorro y ofrece crédito, cuentas, pagos, hipotecas e inversión, además de seguros en alianza.

Su negocio se concentra en banca minorista, pymes y corporativa, banca privada (Sabadell Urquijo) y operaciones de comercio exterior y medios de pago; en el Reino Unido opera mediante TSB. Datos de interés: amplia red en España, foco en digitalización, servicio a pymes y presencia internacional selectiva a través de filiales y oficinas de representación.

Contenido generado por inteligencia artificial.