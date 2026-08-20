La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este jueves, 20 de agosto de 2026 es de 20,1 euros y fijan un total de 84.010 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,3%.

La cotización de Iberdrola S.A. en los últimos 10 días mostró sesgo bajista: dos caídas iniciales, dos avances, tres caídas consecutivas y un cierre alternando alzas y bajas, sin jornadas planas; balance negativo y volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, Iberdrola ha experimentado una volatilidad de 10.25%, lo cual es inferior a la volatilidad anual del 14.78%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo menos variaciones en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de descontar todos los gastos, se sitúa en 5.61B, que corresponde al fondo de inversión disponible de la empresa.

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La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y produce principalmente energía renovable (eólica, solar e hidroeléctrica), además de otras tecnologías complementarias.

Su negocio se organiza en Redes (transmisión y distribución), Renovables y Generación y Clientes. Es una de las mayores utilities del mundo, cotiza en el Ibex 35 y opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México, con fuerte enfoque en redes inteligentes y descarbonización.

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