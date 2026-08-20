En la apertura de mercados de este jueves, 20 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 12,74 euros y registran un volumen de 154814 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,28% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró volatilidad: empezó con un retroceso, encadenó dos avances, corrigió, sumó otras dos alzas, se estabilizó, registró dos caídas consecutivas y cerró con un rebote.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank se sitúa en un 13.77%, mientras que su volatilidad anual es de un 24.80%. Como 13.77% es menor que 24.80%, esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con su rendimiento a lo largo del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un banco español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Valencia y cuenta con sedes operativas en Barcelona y Madrid. Se dedica a la banca universal, ofreciendo principalmente servicios de banca minorista y de empresas y “produce” servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión y seguros.

Su línea de negocio integra banca, pagos y consumo, gestión de activos (CaixaBank Asset Management) y seguros (VidaCaixa y la distribución de SegurCaixa Adeslas), con fuerte apuesta por la digitalización. Datos de interés: es líder por activos y clientes en España, controla Banco BPI en Portugal y su principal accionista es CriteriaCaixa (vinculada a la Fundación “la Caixa”).

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