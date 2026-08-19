La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este miércoles, 19 de agosto de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 27,71 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 65.773. Esta cifra refleja una variación del 0,84% en comparación con el día previo.

Repsol mostró en los últimos diez días una clara tendencia alcista, con solo dos retrocesos y sin jornadas planas; cerró con cinco subidas seguidas, señal de impulso comprador.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 14.27%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual del 31.05%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el rendimiento a largo plazo.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 27,71 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergética española con sede en Madrid (Campus Repsol) y una de las 35 empresas del Ibex 35. Su actividad abarca exploración y producción de petróleo y gas, refino y química y la comercialización de combustibles, electricidad y gas, además de proyectos de energías renovables.

Produce combustibles (gasolinas, diésel y queroseno), GLP, lubricantes, productos petroquímicos, así como electricidad y energía renovable. Presente en más de 30 países, opera una amplia red de estaciones de servicio y mantiene el objetivo de cero emisiones netas en 2050.