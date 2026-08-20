Este jueves, 20 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 24,73 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 221.743. Esta cifra refleja una variación del 0,45% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una clara tendencia alcista: 7 jornadas de alza, 2 de retroceso y 1 estable; tras un inicio fuerte y una breve pausa, el tramo final fue mixto pero el balance global resultó positivo.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de BBVA se sitúa en un 8.50%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 29.90%. Dado que 8.50% es menor que 29.90%, podemos concluir que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su rendimiento a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,95 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 10.05B, que corresponde a un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA es un grupo bancario español que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid; se dedica a los servicios financieros y ofrece productos como cuentas, préstamos, tarjetas, pagos, inversión y seguros.

Su negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros. Opera sobre todo en España, México, Sudamérica y Turquía; atiende a decenas de millones de clientes, surgió de la fusión BBV-Argentaria (1999, orígenes en 1857) y destaca por digitalización y sostenibilidad (ticker: BBVA).

Contenido generado por inteligencia artificial.