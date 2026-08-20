Este jueves, 20 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,69 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 118.956. Esta cifra refleja una variación del -0,3% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefonica alternó avances y retrocesos a partes iguales, con un comportamiento lateral, repuntes puntuales y cierre con sesgo bajista.

Fuente: narrativas-es

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 6.75%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 25.31%. Dado que el 6.75% es menor que el 25.31%, podemos concluir que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año, lo que sugiere que ha tenido menos variaciones en su precio recientemente.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, ya que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Opera principalmente en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo conectividad fija y móvil, banda ancha y televisión de pago.

Produce y gestiona redes e infraestructuras (fibra y 5G) y soluciones digitales como cloud, ciberseguridad, IoT y servicios mayoristas. Su línea de negocio abarca clientes residenciales, empresas y el segmento mayorista; fundada en 1924, es un actor clave del sector y referente en innovación y sostenibilidad.

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