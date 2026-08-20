Este 20 de agosto de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) se abren en el mercado español con un precio de 41.58 euros por unidad en el IBEX 35, alcanzando un volumen de negociación de 19,412 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.73% en comparación con el día anterior, lo que refleja el interés continuo de los inversores en la compañía.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró predominio de descensos con tres rebotes puntuales y un cierre al alza que no cambia la tendencia.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 5.98%, lo que es considerablemente menor que su volatilidad anual del 19.78%. Esto indica que el comportamiento de las acciones de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que se han dado durante todo el año. La diferencia entre estas cifras sugiere una tendencia hacia una menor inestabilidad a corto plazo.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, la cual se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía energética española que cotiza en el Ibex 35, con sede en Madrid y actividad en España y Portugal. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y a vender gas natural, produciendo energía hidráulica, nuclear, térmica y renovable (eólica y solar).

Sus líneas de negocio abarcan Generación, Redes (distribución), Comercialización y servicios y movilidad eléctrica (Endesa X). Dato de interés: pertenece mayoritariamente al grupo italiano Enel, atiende a millones de clientes y es clave en la transición energética.

Contenido generado por inteligencia artificial.