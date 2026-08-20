Este jueves, 20 de agosto de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,36 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 51.222. Esta cifra refleja una variación del -0,05% en comparación con el día previo.

En los últimos diez días, la cotización de Mapfre fue netamente bajista, con dos repuntes puntuales y un tramo final de caídas continuadas que acentuó el saldo negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 9.65%, mientras que su volatilidad anual es de 20.85%. La cifra de 9.65% es menor que 20.85%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones típicas del mercado, la empresa ha mantenido una mayor estabilidad en su desempeño a largo plazo.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 967.50M, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española que cotiza en el IBEX 35, con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y al reaseguro y ofrece pólizas y soluciones de protección, ahorro e inversión, además de servicios de asistencia.

Su línea de negocio abarca Autos, Hogar, Salud, Vida y Accidentes, Empresas y Grandes Riesgos, reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de activos y pensiones. A nivel general, está presente en más de 40 países, con liderazgo en España y Latinoamérica; fundada en 1933, destaca por su red omnicanal y su enfoque en sostenibilidad.

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