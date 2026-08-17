La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este lunes, 17 de agosto de 2026 es de 26,85 euros y fijan un total de 54.234 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,22%.

En los últimos diez días, Repsol comenzó con dos caídas, alternó movimientos en la mitad del periodo y cerró con tres subidas consecutivas, para un saldo de seis alzas y cuatro bajas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se situó en 19.14%, lo que es menor que la volatilidad anual, que fue del 31.06%. Esto significa que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, mostrando menos variaciones en sus cotizaciones.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 26,85 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una multinacional energética española con sede en Madrid (Campus Repsol, Méndez Álvaro 44). Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la química y a la comercialización de energía; produce petróleo, gas natural, combustibles, petroquímicos, lubricantes y electricidad de origen renovable y de baja emisión.

Sus líneas de negocio son Exploración y Producción, Industrial (refino, química y trading), Cliente (estaciones de servicio, GLP, electricidad y gas) y Generación Baja en Carbono. Cotiza en el Ibex 35, opera en varios países, gestiona grandes refinerías en España (Cartagena, Tarragona, Bilbao/Petronor, A Coruña y Puertollano) y tiene objetivo de cero emisiones netas en 2050.