La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este jueves, 20 de agosto de 2026 es de 16,85 euros y fijan un total de 14.453 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,18%.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. comenzó con dos descensos, encadenó tres subidas, sufrió dos retrocesos y cerró con una caída seguida de un repunte; el balance resulta prácticamente plano, con marcada volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha experimentado una volatilidad del 6.63%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 21.93%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas durante el último año, sugiriendo una menor inestabilidad en sus movimientos recientes.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene luego de deducir todos sus gastos.

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La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el gestor técnico del sistema gasista español y la principal compañía de transporte de gas natural del país. No produce gas: diseña, construye, mantiene y opera infraestructuras como gasoductos, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos; cotiza en el Ibex 35.

Su línea de negocio se centra en actividades reguladas de transporte y regasificación en España, complementadas por proyectos de gases renovables (biometano e hidrógeno) y el desarrollo del corredor H2Med. Datos de interés: fundada en 1972, opera la mayor parte de la red troncal y varias plantas de GNL en España (por ejemplo, Barcelona, Cartagena y Huelva) y el hub logístico de El Musel (Gijón).

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