Este jueves, 20 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 12,29 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 906.657. Esta cifra refleja una variación del -0,11% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró una marcada tendencia bajista, con solo dos breves rebotes intercalados y un cierre con cuatro caídas consecutivas que refuerzan la presión vendedora.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se sitúa en un 12.27%, lo que es significativamente menor al 29.82% de su volatilidad anual. Esto indica que, a corto plazo, su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, lo que sugiere menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras restar todos sus gastos, la ganancia final de la empresa asciende a 12.57B, que se traduce en un fondo de inversión.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero internacional con domicilio social en Santander y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca y los servicios financieros, “produce” productos como cuentas, créditos, hipotecas, ahorro, inversión, seguros y pagos para particulares y empresas.

Su negocio se organiza en banca minorista y comercial, banca de inversión (Santander CIB) y financiación al consumo (Digital Consumer Bank), con presencia destacada en Europa y América. Fundado en 1857, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker: SAN) y forma parte del IBEX 35; su presidenta es Ana Botín.

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