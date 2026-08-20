Se aproxima el diluvio del año este jueves 20 de agosto: tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento.

España encara un cambio de tiempo brusco a partir de este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anticipado un “cambio de tiempo significativo” que traerá un acusado descenso de las temperaturas y precipitaciones, con tormentas fuertes en varias zonas del país.

El giro llega tras días de calor extremo, que dejaron incluso avisos rojos por temperaturas de hasta 44 grados. Ahora, el paso de una vaguada y la entrada de una masa de aire más fresca darán paso a una fuerte tormenta en el norte y el este peninsular, con riesgo de granizo y rachas muy fuertes de viento.

La tormenta del siglo está en camino y todas estas zonas del país están bajo alerta meteorológica naranja

¿Dónde lloverá con más fuerza desde el jueves?

El cambio obedece al paso de una vaguada que atravesará rápidamente la península, acompañada de una masa polar más fresca. Las lluvias intensas afectarán sobre todo al norte y el este, y serán más abundantes y persistentes en el tercio norte.

No se descarta que las precipitaciones sean localmente fuertes y vayan acompañadas de tormenta en el nordeste, con mayor probabilidad en el entorno del Pirineo. Allí podrían registrarse inundaciones, especialmente en valles y torrenteras.

En el tercio suroriental, las tormentas podrían ser fuertes y dar lugar a reventones y rachas muy fuertes de viento, un fenómeno que podría extenderse a Baleares. La Aemet advierte de que la situación de lluvias intensas y persistentes podría prolongarse hasta el lunes 24.

¿Qué alertas meteorológicas están activas y cómo evolucionan?

El cambio se consolidará durante el fin de semana, con el establecimiento de una amplia vaguada al oeste de la península y el paso de un frente de lento desplazamiento que inestabilizará la atmósfera, sobre todo en el nordeste.

En estos primeros compases del episodio conviene vigilar de forma especial las zonas de alerta del norte. En la provincia de León, por ejemplo, la cordillera cantábrica leonesa podría dejar acumulados de 15 litros por metro cuadrado, con tormentas que traerán rachas muy fuertes y granizo.

En Cataluña, zonas del Pirineo, el prelitoral y el Ampurdán de Girona podrían registrar unos 20 litros por metro cuadrado en una hora, también con granizo y fuertes rachas. Son los puntos donde la fuerte tormenta descargará con mayor virulencia al inicio del episodio.

¿Cómo bajarán las temperaturas?

El otro gran protagonista del cambio será el descenso térmico. Tras el calor extremo de los días previos, la entrada de aire más fresco hará que las temperaturas caigan de forma generalizada hasta situarse algo por debajo de lo normal para la época.

Ese contraste, de un ambiente sofocante a valores más frescos en apenas unas horas, es precisamente lo que alimenta la inestabilidad y favorece las tormentas más fuertes. El choque entre la masa de aire cálido y la más fría es el motor de los fenómenos más adversos.

La Aemet recomienda seguir la evolución de los avisos, que pueden actualizarse a lo largo de los próximos días, sobre todo de cara al fin de semana, cuando el episodio de precipitaciones ganará intensidad y extensión.