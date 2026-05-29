Este viernes, 29 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 82.911 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,07%.

El tipo de cambio entre el euro y el rublo ruso cayó en la última semana (-0.4%) y profundiza una depreciación anual (-10.96%), señalando una tendencia bajista del par EUR/RUB.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, marcando un ligero aumento que sugiere una recuperación en su valor. Este incremento consecutivo indica una mayor confianza en la estabilidad económica.

El comportamiento del rublo sugiere que está en un camino favorable, lo que podría incentivar a los inversores a mantener sus posiciones en esta moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y rublo ruso, con un 11.20%, es menor que la volatilidad anual del 13.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.