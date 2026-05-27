Este miércoles, 27 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 82.646 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -1,3%.

En la última semana, el euro frente al rublo ruso retrocedió -0.1% y en el último año acumula una caída de -11.4%, señalando una tendencia bajista sostenida.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser indicativo de una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se sostiene en el tiempo, ya que podría verse afectada por factores externos e internos en los próximos días. Un análisis más profundo podría revelar las causas detrás de este comportamiento en el valor del rublo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y rublo ruso, que fue del 9.77%, es menor que la volatilidad anual del 13.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,6 RUB, según los últimos datos registrados.