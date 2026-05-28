Este jueves, 28 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 82.701 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,33%.

La cotización EUR/RUB registró una caída de -0,38% en la última semana y un descenso acumulado de -10,54% en el último año, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy presenta una tendencia positiva, continuando con el aumento observado en los días anteriores. Este crecimiento refleja un fortalecimiento de la moneda en el contexto económico actual.

El análisis sugiere que la estabilidad de la cotización podría estar influenciada por factores internos y externos que han favorecido la confianza en el rublo, permitiendo que su valor se refrende ante otras divisas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso ha sido del 11.13%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 13.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.