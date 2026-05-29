Este viernes, 29 de mayo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.8812 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,08%.

La cotización entre el euro y el yuan cayó ligeramente en la última semana (-0.28%) y acumula un descenso más pronunciado en el último año (-5.54%), indicando una tendencia bajista sostenida.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere una recuperación gradual que puede influir en la confianza del mercado.

A pesar de este crecimiento, es importante observar cómo se comportarán las próximas cotizaciones, ya que las dinámicas del mercado pueden cambiar rápidamente. Esta tendencia positiva podría indicar una mayor estabilidad económica en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan fue del 1.95%, lo cual es inferior al 6.52% de su volatilidad anual, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.