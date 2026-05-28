ElEuro y yuan cotiza a 7.8764 CNY este jueves, 28 de mayo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,26% en relación con el último día.

En el mercado de euro frente al yuan, la cotización retrocedió un -0.37% en la última semana y acumula una caída de -5.69% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo de tres días sugiere un fortalecimiento en el valor del yuan frente a otras divisas.

Este comportamiento indica una recuperación en la economía china, lo que podría generar confianza entre los inversores y mejorar la percepción del yuan en los mercados internacionales.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 1.64%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.