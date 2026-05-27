En la sesión de apertura de este miércoles, 27 de mayo de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.8967 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,12% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización en el mercado de Euro y yuan descendió -0.16% y en el último año acumuló una variación de -5.16%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy presenta una tendencia a la baja en relación con los días anteriores. Este cambio se ha observado en las últimas jornadas, donde un descenso en su valor ha marcado la pauta.

Este comportamiento sugiere un debilitamiento de la moneda frente a otras divisas, lo cual podría estar influenciado por factores económicos internos y externos. Es crucial monitorear cómo esta tendencia podría afectar el comercio y la inversión en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, que se sitúa en 1.39%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 6.56%, lo que indica que su comportamiento en el último año ha sido mucho más estable.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.