En la sesión de apertura de este martes, 26 de mayo de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.8922 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,23% en relación con el día anterior.

En el mercado Euro–yuan, la cotización retrocedió -0.42% en la última semana y -5.61% en el último año, reflejando una tendencia bajista y presión persistente sobre el euro frente al yuan.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, destacando un aumento en su valor. Esta subida sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía china.

Sin embargo, a pesar de esta mejora, es crucial monitorear el comportamiento del mercado en los próximos días, ya que una tendencia inestable podría afectar la sostenibilidad de esta alza. La dinámica económica y las políticas monetarias serán determinantes para el futuro del yuan.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan ha sido del 2.46%, lo que es menor que la volatilidad anual del 6.57%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.