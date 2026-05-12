Este martes, 12 de mayo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.9831 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,24%. En el mercado EUR/CNY, la cotización registró una leve caída semanal de -0.03% y acumula en el último año un retroceso de -5.08%, evidenciando una tendencia bajista. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, destacando un aumento en su valor. Esta subida sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía china. Sin embargo, a pesar de esta mejora, es crucial monitorear el comportamiento del mercado en los próximos días, ya que una tendencia inestable podría afectar la sostenibilidad de esta alza. La dinámica económica y las políticas monetarias serán determinantes para el futuro del yuan. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan se sitúa en 3.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 7.41%. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.