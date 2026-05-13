Este miércoles, 13 de mayo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.9563 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,59%. En el mercado del euro frente al yuan, la cotización cayó -0.58% en la última semana y acumula -5.77% en el último año, confirmando una tendencia bajista. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, destacando un aumento en su valor. Esta subida sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía china. Sin embargo, a pesar de esta mejora, es crucial monitorear el comportamiento del mercado en los próximos días, ya que una tendencia inestable podría afectar la sostenibilidad de esta alza. La dinámica económica y las políticas monetarias serán determinantes para el futuro del yuan. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan es del 4.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual registrada es del 7.41%. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.