En la sesión de apertura de este viernes, 8 de mayo de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.9881 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,16% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan retrocedió -0.24% y en el último año acumula -4.74%, lo que refleja una tendencia de depreciación sostenida del euro frente a la moneda china. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta mejora consecutiva indica un repunte en su valor, sugiriendo un fortalecimiento en la confianza de los inversores. El análisis de esta tendencia sugiere que las condiciones económicas actuales pueden estar favoreciendo al yuan, lo que podría atraer más inversiones en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 2.84%, es menor que la volatilidad anual del 7.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.