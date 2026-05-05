En la sesión de apertura de este martes, 5 de mayo de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.9812 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,31% en relación con el día anterior. La cotización en el mercado de Euro y yuan registró un leve descenso semanal de -0.22% y una caída anual de -3.45%, reflejando una tendencia bajista sostenida. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, evidenciando un crecimiento constante en su valor. Esta alza refleja un fortalecimiento en la demanda del yuan, sugiriendo una confianza renovada en la economía. Esta tendencia indica que los inversores están comenzando a ver oportunidades en el yuan, lo que podría tener un impacto favorable en el mercado a corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan es del 3.23%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 7.75%. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.