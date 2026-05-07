En la sesión de apertura de este jueves, 7 de mayo de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 8.0001 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,03% en relación con el día anterior. En el mercado entre el euro y el yuan, la última semana mostró un ligero repunte de 0.14%, mientras que en el último año la cotización cayó -3.93%, señalando una tendencia anual bajista pese al avance reciente. La cotización de la moneda ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En este período, se ha observado un crecimiento constante, lo que indica un aumento en su valor y confianza en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que este aumento no es significativo, ya que otros factores podrían influir en la estabilidad de la cotización en el futuro. En general, la tendencia actual es un reflejo de la fluctuación en la economía. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.