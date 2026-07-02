ElEuro y yuan cotiza a 7.7096 CNY este jueves, 2 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,57% en relación con el último día.

La cotización del euro frente al yuan muestra una leve caída semanal de -0.08% y un descenso anual de -7.39%, lo que indica una tendencia bajista sostenida con ajuste reciente moderado.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos dos días, se ha observado un incremento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas.

Este aumento puede ser indicativo de una recuperación en el mercado o de mejores expectativas económicas, lo que podría atraer más inversiones y confianza en la moneda a corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, que se sitúa en un 4.64%, es menor que la volatilidad anual del 6.08%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.