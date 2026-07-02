La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este jueves, 2 de julio de 2026 es de 12,51 euros y fijan un total de 108.565 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,08%.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró sesgo alcista, con 6 avances y 4 retrocesos, inicio positivo, corrección intermedia y cierre con tres subidas seguidas que apuntan a mayor impulso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 11.75%, lo que es notablemente inferior a su volatilidad anual del 24.24%. Esto indica que, recientemente, el comportamiento de la acción es mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año. En resumen, la menor volatilidad de la última semana sugiere que las variaciones en su valor han sido más controladas.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,72 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia (y centros corporativos en Barcelona y Madrid). Se dedica a la banca universal, ofreciendo servicios financieros a particulares, empresas e instituciones.

Produce y comercializa cuentas, tarjetas, hipotecas, préstamos, fondos de inversión, planes de pensiones y seguros. Sus líneas de negocio abarcan banca minorista, empresas y corporativa, gestión de activos y seguros; tras integrar Bankia es una de las mayores entidades en España, con amplia red y liderazgo en banca digital.