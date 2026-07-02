Este 2 de julio de 2026, el mercado español presenta un leve descenso en el precio de apertura de las acciones de Repsol (REP), que se sitúan en 22.02 euros por unidad dentro del índice IBEX 35. Con un volumen de negociación de 97,875 acciones, esta cifra representa una variación del -0.36% en comparación con el cierre del día anterior, reflejando las fluctuaciones actuales en el sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles.

En los últimos 10 días, Repsol mostró una tendencia alcista, con 7 avances y 3 retrocesos; comenzó con tres subidas, tuvo correcciones intermedias, encadenó tres nuevas alzas y cerró con una ligera caída, indicando impulso positivo pese a la volatilidad.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en un 18.38%, lo que es menor que su volatilidad anual del 30.04%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la menor volatilidad refleja menos variaciones en sus precios y una mayor consistencia en el mercado.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol de Madrid. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y química, a la comercialización de energía y movilidad y a la generación eléctrica baja en carbono y renovable.

Produce combustibles, GLP, lubricantes y productos petroquímicos, además de electricidad y gas para clientes residenciales y empresariales. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial (Refino y Química), Cliente (Movilidad y Comercialización) y Generación Baja en Carbono; opera en varios países, cuenta con una amplia red de estaciones de servicio y persigue emisiones netas cero en 2050.