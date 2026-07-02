La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este jueves, 2 de julio de 2026 es de 38,69 euros y documentan un total de 21.932 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,13%.

En los últimos 10 días, Endesa SA encadenó ocho jornadas al alza y cerró con dos descensos, manteniendo un balance general positivo pese al ajuste final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha situado en un 22.30%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 19.27%. Esta diferencia indica que el comportamiento de las acciones de Endesa es inestable, presentando muchas variaciones en su rendimiento reciente en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 39,88 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final alcanzada es de 1.89B, cifra que se obtiene al considerar un fondo de inversión después de deducir todos los gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas en España y Portugal.

Produce energía a partir de fuentes renovables (eólica, solar e hidráulica), así como de nuclear y ciclos combinados. Su línea de negocio abarca generación, redes, comercialización y servicios energéticos (como movilidad eléctrica); pertenece al grupo Enel (accionista mayoritario) y está enfocada en la descarbonización y la digitalización de sus operaciones.