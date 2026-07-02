Este 2 de julio de 2026, las acciones del banco BBVA se han inaugurado en el IBEX 35 a un precio de 22,00 euros por unidad. En esta jornada, se registró un volumen de negociación de 561,864 acciones, lo que representa una variación del 0.23% en comparación con la jornada anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA pasó de un inicio irregular a un cierre con cuatro avances consecutivos; el balance de seis alzas y cuatro bajas sugiere un sesgo alcista con mejora del momentum.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 14.34%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 29.72%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último período es mucho más estable en comparación con el año anterior. La diferencia en las cifras sugiere que, a pesar de las fluctuaciones típicas del mercado, BBVA ha experimentado un periodo relativamente calmado en comparación con su tendencia anual.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, incluyendo los operativos generales.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; tiene su sede social en Bilbao y su centro corporativo en Madrid. Se dedica a la banca y ofrece servicios financieros a particulares, empresas e institucionales.

No produce bienes físicos, sino productos financieros: cuentas, tarjetas, préstamos e inversión, pagos, seguros y gestión de activos. Sus líneas de negocio son banca minorista, corporativa y de inversión; tiene fuerte presencia en España y México, presencia en Turquía y América Latina, fue fundado en 1857 y destaca por su digitalización y sostenibilidad.