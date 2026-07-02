En un contexto de fluctuaciones en el mercado de valores, este 2 de julio de 2026, las acciones de Enagás (ENG), pertenecientes al sector de Gas Utilities, se están negociando en España a un precio de 16.76 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación de 22,612 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.06% en comparación con el día anterior, reflejando la estabilidad del valor de la compañía en el actual escenario económico.

Enagás S.A mostró volatilidad con alternancias al inicio, un breve impulso alcista en la mitad, una racha bajista de cuatro sesiones y un rebote final; el balance de los diez días es negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Enagás se sitúa en 12.92%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 21.72%. Esto indica que, a pesar de que la volatilidad semanal muestra alguna variación, el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal es inferior a la anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el transportista y operador del sistema gasista en España, propietaria y operadora de la red básica de gas natural y de varias plantas de regasificación.

No produce gas ni electricidad: presta servicios de transporte, regasificación y almacenamiento con ingresos mayoritariamente regulados. Mantiene participaciones internacionales (p. ej., en TAP) y desarrolla proyectos de hidrógeno y gases renovables; fundada en 1972, es Gestor Técnico del Sistema y participa en el corredor H2Med.